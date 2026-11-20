Redacción FOX Deportes

El Barcelona anunció la renovación de Xavi Espart, quien debutó con el primer equipo en marzo de 2026.

Espart extendió su contrato hasta junio de 2030 durante un acto celebrado en las oficinas del Camp Nou y acompañado del presidente del club, Joan Laporta.

En declaraciones a los medios oficiales del Barcelona, el lateral dijo que es “un sueño por el que llevo trabajando muchos años” y aseguró que seguirá trabajando para mejorar.

Tenemos Xavi para rato 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/wxRCfXw7qY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2026

Espart llegó a La Masía en 2015 y pasó por las categorías inferiores hasta llegar al Barcelona Atlètic, equipo con el que ganó la Champions League juvenil.

Desde su debut con el primer equipo, el jugador de 19 años ha disputado 19 partidos, ha anotado dos goles y ha dado dos asistencias.