Redacción FOX Deportes

Barcelona sigue apostando por el talento de La Masia y asegurará la continuidad de Xavi Espart hasta el 30 de junio de 2030. El defensor de 19 años firmará este viernes su renovación con el conjunto azulgrana, según confirmaron a EFE fuentes del club, después de consolidarse como una de las jóvenes promesas del primer equipo.

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Barcelona anunció el acuerdo el pasado 8 de octubre, pero será este viernes cuando se haga oficial la firma en las oficinas del club, en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta. Posteriormente, el futbolista atenderá a los medios de comunicación para hablar sobre su continuidad en el conjunto azulgrana.

Espart llegó a La Masia en el verano de 2015 y comenzó un camino que lo llevó a debutar con el primer equipo durante la temporada pasada, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra Newcastle. Una oportunidad que marcó el inicio de su crecimiento en la élite del futbol europeo.

Sonríe, que ya queda menos para volver a ver al Barça. pic.twitter.com/I8DbjT1OJh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2026

El lateral disputó seis partidos durante el curso anterior y completó la pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick, quien terminó por darle un lugar en la plantilla del primer equipo. A sus 19 años, Espart comenzó a ganar protagonismo y se convirtió en una alternativa importante para el entrenador alemán.

Compañero de generación de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, Espart ha demostrado que puede aportar soluciones en diferentes posiciones. Su capacidad para jugar como lateral en ambas bandas y sumarse al mediocampo durante la construcción del juego lo han convertido en un futbolista versátil dentro del sistema de Flick.

Los números también respaldan su crecimiento: Espart disputó nueve partidos esta temporada, con dos goles y dos asistencias, antes de sufrir una lesión de tobillo en el clásico contra Real Madrid del pasado 25 de octubre. El contratiempo frenó su progresión, pero no cambió los planes del Barcelona. El club apuesta por su futuro y el canterano tendrá hasta 2030 para seguir demostrando que puede convertirse en una pieza importante del conjunto azulgrana.