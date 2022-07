Barcelona aclara la situación de Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé y Gavi

El Barcelona está en pleno proceso de reestructuración, la salud financiera de la institución es una de las prioridades de Joan Laporta y eso significa hablar de fichajes. En la presentación de Franck Kessié, el directivo respondió diversas preguntas en torno a sus jugadores.

Primero habló de Frenkie de Jong. Al mediocampista se le ha relacionado con el Manchester United desde que Erik ten Hag tomó las riendas del club, pues ambos coincidieron en el Ajax:

“De Jong es jugador del Barça. Si en un momento determinado necesitáramos venderlo nos los plantearíamos, pero ahora no es así”.

Los ‘Red Devils’ habrían puesto sobre la mesa 65 millones de euros en su última propuesta con la esperanza de que convencer al cuadro ‘Blaugrana’.

Cerrado el caso del holandés llegó el momento de hablar de uno de los temas más difíciles: Ousmane Dembélé.

El francés no ha firmado su renovación, la cual se ha estado negociando desde 2021. La negativa el jugador lo llevó a ser relegado e, incluso, recibió una advertencia de Xavi y la directiva culé durante el mercado de fichajes de invierno, pues en caso si no firmaba, no jugaría.

Finalmente, el técnico decidió alinearlo y sacarle provecho en la segunda mitad de la temporada con la esperanza de convencerlo, pero eso no ha sucedido.

Dembélé es agente libre desde el 30 de junio pasado y su situación no cambia. Lo mismo sucede con el club, ya que la última propuesta que le han hecho será la última que recibirá:

“No hay ninguna fecha límite para que Dembélé dé una respuesta, pero hay un interés deportivo en que siga. Nosotros le hemos hecho una oferta y el representante ha respondido con otra propuesta. Para que Dembélé siga debe aceptar nuestra oferta”.

Después, el director del área de futbol, Mateu Alemany, se pronunció respecto a Gavi, jugador al que también quieren renovar cuanto antes, pero que se ha mantenido al margen tras diversos problemas en la comunicación entre el club y su agente.

“El marco de negociación en las cuestiones fundamentales está solucionado. Aún no tiene 18 años y esto hace que aún no se le pueda hacer un contrato superior a los tres años de duración”.

Por ahora, el Barcelona tiene pendiente la presentación de Andreas Christensen, quien llega procedente del Chelsea.

Finalmente, queda pendiente saber si Robert Lewandowski y Jules Kounde llegarán a la Ciudad Condal, pues la situación del equipo es delicada, Laporta lo sabe, pues necesitan “activar la segunda palanca” para salir de los problemas de Fair Play Financiero y realizar “las incorporaciones que pida la dirección deportiva”.