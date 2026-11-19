Redacción FOX Deportes

Aurélien Tchouameni seguirá en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, luego de que el club anunciara la renovación de su contrato

El mediocampista francés se ha consolidado como una pieza importante del conjunto español desde su llegada en 2022.

Desde su incorporación, ha disputado 205 partidos, ha marcado siete goles y ha repartido nueve asistencias. Además, ha conquistado ocho títulos.

En la temporada 2026/27, el francés suma 10 partidos y una asistencia entre La Liga y la Champions League.