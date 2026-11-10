Aurélien Tchouaméni regresa lesionado al Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Aurélien Tchouaméni regresará antes de tiempo a Real Madrid después de causar baja por lesión con la Selección Francesa. El mediocampista no estará disponible para los enfrentamientos contra Italia y Turquía en la Nations League debido a molestias en el aductor derecho, según informó la Federación Francesa de Futbol.

Aurélien Tchouameni souffre de l’adducteur droit.



Après avoir échangé avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club.



Il ne sera pas remplacé. pic.twitter.com/K8QUlDrp9Q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2026

Tchouaméni “vuelve a sufrir una lesión en el aductor derecho, igual que el verano pasado en el Mundial de 2026. Lleva sintiendo molestias desde su llegada al CNF Clairefontaine (Yvelines), el lunes”, señala el comunicado de la federación, que confirmó que el futbolista presenta problemas en la misma zona que lo afectó durante la Copa del Mundo.

“Teniendo en cuenta su historial médico y tras consultar con los médicos del Real Madrid, el cuerpo técnico de 'Les Bleus', de acuerdo con el jugador, decidió el martes por la noche devolverlo a su club. Pasará la noche con el grupo y partirá el miércoles hacia Madrid. No será sustituido”, agregó la FFF.

No es la primera vez que Tchouaméni tiene que abandonar los compromisos internacionales por problemas físicos. El mediocampista ya había visto condicionada su participación con Francia en la Fecha FIFA de septiembre y octubre, al no encontrarse completamente recuperado de la lesión sufrida en el Mundial 2026. Ahora, el francés regresará al Real Madrid para continuar con su recuperación y determinar cuándo podrá volver a estar disponible.