Endrick, otra vez en la puerta de salida del Real Madrid

EFE

El atacante brasileño Endrick admitió este martes que puede abandonar el Real Madrid en enero para tener más minutos de juego en otro club, pero aclaró que no hará nada sin pensar y que está a gusto tanto en el club, como en España y bajo las órdenes del técnico José Mourinho.



El delantero manifestó dudas sobre el futuro de su carrera en una rueda de prensa en Singapur, en donde la selección brasileña está concentrada para los partidos amistosos que disputará contra Singapur el próximo sábado y contra Japón el 17 de noviembre.

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"No sé lo que va a ocurrir en enero (en la nueva ventana de transferencias). Eso está en manos de Dios. Tan solo pido que sea lo mejor para mi carrera. Lo que tenga que ocurrir que ocurra. Voy a seguir con los pies en el suelo para hacer lo mejor", afirmó el delantero al ser interrogado sobre su posible salida del Real Madrid, en declaraciones difundidas por el canal de Youtube de la Confederación Brasileña de Fútbol.



Endrick admitió que lleva las de perder en la disputa por la titularidad con Kylian Mbappé, "uno de los mejores jugadores del mundo", lo que, sumado a la lesión que sufrió, tan solo le ha permitido jugar 141 minutos en siete partidos en la temporada.



Pero aclaró que no está desesperado por buscar otro club y que aún espera oportunidades.



"Soy muy joven. No necesito volar aún o arrojarme de un peñasco. Tengo 20 años aún y voy a ver lo que ocurre. Solo quiero jugar, quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros, anotar goles, hacer asistencias, como pude hacerlo en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me ocurrieron en la vida", afirmó.



En la temporada pasada, también sin minutos en el Real Madrid, el brasileño fue cedido al Olympique de Lyon, con el que anotó ocho goles y ofreció ocho asistencias en 21 partidos.



"Madrid es una ciudad maravillosa, pero siempre voy a hacer de todo para impulsar mi carrera", afirmó el atacante, que según la prensa es blanco de interés de clubes como Roma y Milán.

Igualmente, admitió que su buena relación con el técnico Jose Mourinho es otro de los factores que pesan para hacerle pensar en continuar en el Real Madrid.



"Mourinho es una persona en la que creo bastante. Todos los días me pregunta sobre mis cosas, pero nada de fútbol sino sobre mi vida personal. Y eso yo lo valoro mucho. Él es uno de esos entrenadores que se aproxima, conversa y acoge. Eso lo agradezco mucho", afirmó sobre el entrenador portugués que no para de elogiarlo.



El brasileño agregó que siempre va a dar "todo por el Real Madrid, que está por encima de todos, pero, con el cariño de Mourinho", dará "aún más" todo de sí.