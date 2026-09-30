Endrick podría salir de Real Madrid en el mercado de invierno

Oscar Sandoval

Endrick se mantuvo en Real Madrid esta temporada por petición de José Mourinho, pero ha tenido pocos minutos y busca mayor regularidad. El año pasado salió cedido al Lyon y esta campaña podría repetir la fórmula, aunque con otro destino.

? ¡Físico y balón en la Ciudad Real Madrid! pic.twitter.com/Gf9DQuGiyl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2026

El brasileño tiene una fuerte competencia en el ataque del conjunto ‘Merengue’, con Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Yan Diomandé y Carlos Espí, quienes están por delante. Los cuatro minutos que ha disputado hasta el momento reflejan las pocas oportunidades que ha tenido durante el inicio de temporada.

Endrick, de 20 años, sigue siendo considerado un delantero de gran proyección en Europa y podría tener opciones en el siguiente mercado. Durante el verano, la Roma mostró interés en conseguir su cesión y podría volver a aparecer como alternativa en enero.

El diario AS apunta que el atacante analizará “cómo se desarrolla esta primera parte de la temporada para volver a valorar su situación en el próximo mercado de invierno” y señala que el interés del equipo italiano sigue vigente y que “es una posibilidad real que hay sobre la mesa”.

Real Madrid estaría dispuesto a estudiar una oferta siempre que se trate de una cesión hasta el final de la temporada. El club no contemplaría desprenderse definitivamente de Endrick, a quien se mantiene como una apuesta a futuro.