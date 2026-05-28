Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Anthony Gordon ya está en Barcelona

El nuevo refuerzo culé ya se encuentra en la Ciudad Condal.

El nuevo refuerzo del FC Barcelona, Anthony Gordon, aterrizó esta mañana en la Ciudad Condal para ultimar el proceso de incorporación al equipo de Hansi Flik.

El futbolista proveniente de Newcastle se someterá a las pruebas médicas de rigor antes de ser presentado de manera expresa con el club.

La intención del Barcelona era cerrar este fichaje antes del inicio de la Copa del Mundo, donde Gordon está convocado para ser parte del combinado inglés.

Se espera que sea este mismo jueves cuando el club haga oficial su incorporación a la plantilla de Hansi Flick para la temporada 2026-2027.

10 datos de Anthony Gordon, el flamante fichaje del Barcelona

Anthony Gordon se ha convertido, a falta de hacerse oficial, en el nuevo fichaje del Barcelona para la temporada 2025-2026. Ha firmado un contrato por cinco años
Gordon se convierte así en el decimotercer inglés en defender la camiseta del Barcelona. El útlimo fue Marcus Rashford, actualmente en la plantilla.
Gordon se desempeña, principalmente como extremo izquierdo y como delantero centro.
Gordon se convierte, así, en la segunda venta más costosa en la historia después de Alexader Isak quien pasó al Liverpool (120 millones de euros)
En esta campaña jugó en tres ocasiones ante el Barcelona en Champions League. Le marcó gol en fase de grupos
Molestias en la cadera le dejaron fuera de actividad en cuatro partidos de la campaña que recién terminó en la Premier League.
Durante la temporada 2025-2026, Gordon también mostró su solidez a la ofensiva al ganar un total de 87 duelos directos
Los números conseguidos en el ciclo anterior le colocan como el séptimo mejor en su zona de la temporada 2025-2026 en La Liga, por detrás de Raphinha y Marcus Rashford.
Debutó con la selección mayor de su país en un partido amistoso ante Brasil
Gordon estará en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra, selección con la que ha completado 17 partidos en los que ha marcado en par de ocasiones.

Gordon se convierte en el decimotercer futbolista inglés en vestir la camiseta del Barcelona. El último en hacerlo fue Marcus Rashford, quien hasta hoy es parte del equipo catalán.

El acuerdo por Antohny Gordon es por cinco temporadas con una posiblibdad de extensión de contrato por una más.

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