Anthony Gordon ya está en Barcelona

Héctor Cantú

El nuevo refuerzo del FC Barcelona, Anthony Gordon, aterrizó esta mañana en la Ciudad Condal para ultimar el proceso de incorporación al equipo de Hansi Flik.

El futbolista proveniente de Newcastle se someterá a las pruebas médicas de rigor antes de ser presentado de manera expresa con el club.

👀 ¡Anthony Gordon ya ha pasado las pruebas médicas con el Barça!



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La intención del Barcelona era cerrar este fichaje antes del inicio de la Copa del Mundo, donde Gordon está convocado para ser parte del combinado inglés.

Se espera que sea este mismo jueves cuando el club haga oficial su incorporación a la plantilla de Hansi Flick para la temporada 2026-2027.

10 datos de Anthony Gordon, el flamante fichaje del Barcelona

Gordon se convierte en el decimotercer futbolista inglés en vestir la camiseta del Barcelona. El último en hacerlo fue Marcus Rashford, quien hasta hoy es parte del equipo catalán.

El acuerdo por Antohny Gordon es por cinco temporadas con una posiblibdad de extensión de contrato por una más.