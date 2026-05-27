Anthony Gordon estaría a un paso de ser jugador de Barcelona

Oscar Sandoval

Parte de la directiva de Barcelona viajó en las últimas horas a Inglaterra para tocar la puerta de Newcastle con la intención de negociar el fichaje de Anthony Gordon quien dejaría de lado el interés de Bayern Munich y Liverpool para convertirse en azulgrana.

𝟐𝟕 𝐌𝐚𝐲𝐨, 𝟐𝟎𝟎𝟗 ✨

Una noche eterna en Roma.

FC Barcelona 2–0 Manchester United 🏆

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Barcelona tendrá que reforzar el ataque para la próxima temporada luego del adiós de Robert Lewandowski y la posible salida de Marcus Rashford. La directiva no esperará hasta el verano y comenzó su trabajo en el mercado de transferencias con un viaje a Londres.

Mundo Deportivo señala que el campeón de La Liga “está avanzando en la operación para fichar” a Gordon y asegura que está negociando con Newcastle que pediría al menos 80 millones de euros por el futbolista a quien “le hace especial ilusión” su fichaje por el Barça.

Fabrizio Romano confirmó la información, añadió que el club ‘Blaugrana’ intentará amarrar la operación “esta semana” y reveló que tiene un “acuerdo con el jugador” quien abandonaría Newcastle después de cuatro temporadas.