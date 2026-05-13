Andreas Christensen reaparecerá con el Barcelona

EFE

El central del Barcelona Andreas Christensen ha recibido el alta médica para el partido de La Liga de este miércoles contra el Alavés, en el que no estarán disponibles los mediocampistas Frenkie de Jong y Fermín López, por decisión técnica, ni el delantero Raphael Dias 'Raphinha', sancionado.

El regreso del internacional danés, que no juega desde el 16 de diciembre por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, es la principal novedad de la lista junto a las bajas de De Jong y Fermín, que participaron en la victoria del pasado domingo contra el Real Madrid que certificó el título de Liga.

Asimismo, la ausencia de Raphinha por acumulación de amarillas se unirá a la baja ya conocida de Lamine Yamal, quien se lesionó en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta y ya no vestirá la camiseta blaugrana esta temporada.