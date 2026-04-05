A Martín Demichelis le gustó el desempeño de su equipo

EFE

El director técnico del Mallorca, el argentino Martín Demichelis, destacó que en el triunfo de este sábado 2-1 sobre el Real Madrid, en partido de la Primera división del futbol español, vio a un equipo que le "gusta" en cuanto a actitud e intensidad.

"Los cambios los hicimos de a tres y movimos varias piezas. Cuando usas el rombo hay mucho desgaste en las presiones, entonces quito a Samu, Pablo y Manu que hacían un buen partido; y reforzamos a los laterales. Virgili y Mateo no dejan de amenazar y cuando sale Zito adelantamos a Mateo, nunca dejamos de pensar en seguir amenazando porque si piensas solo en defenderte se complica. Hoy se vio un equipo que me gusta", declaró, en referencia a los cambios efectuados en la segunda mitad.

VICTORIA DEL



𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐋𝐎𝐑𝐂𝐀



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Los suplentes participaron en el gol del triunfo: "No es demagogia que hasta la última jornada necesitaremos de todos, los que salen del banquillo deben sostener y ó mejorar a los que sustituyen. Se les vio con ganas de hacer esfuerzos, el fútbol es pureza y la posibilidad de ganar al Madrid no se da todos los días y lo necesitábamos por todo lo que había alrededor, ojalá esto sirva para estar desde todos lados más unidos hasta el final", remarcó.

Sobre el hecho de imponerse al Real Madrid aseguró: "No hay plan perfecto para ganar al Madrid. Es el Madrid, es imposible tener una receta perfecta, pero vi un equipo equilibrado, la jerarquía está a la vista de todos pero les dije que no había que guardarse nada. Fuimos valientes, fuimos equilibrados, cuando tienes que ganar al Madrid se tienen que dar muchas cosas, y hoy se dieron".

La victoria viene tras un golpe duro ante el Elche: "Quería disimular que el haber perdido en Elche había sido doloroso, se te van jugadores y no puedes trabajar, no nos había dado el futbol la posibilidad de jugar rápido. Nos sirvió el tiempo para entrenar, quien conoce a Muriqi no duda de que se iba a levantar porque es parte de su ser, es emocionante que haya metido el gol por lo vivido y porque tan pronto encuentre una alegría personal", explicó Demichelis, que valoró la labor de Sergi Darder.

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"Desde que llegué y hasta hace unos días, una de las cosas que más me preocupaba era la situación de Darder. Lo dije ayer, que venía entrenando muy bien y dependía de él, no de mí. Se nota cuando alguien está bien, tenía que decidir a partir de la lesión de Raíllo. En nuestro análisis, tuve la certeza de que podrían jugar Vinicius y Mbappé, por lo que Omar (Mascarell) cumplía bien de central y Sergi aparecería solo muchas veces. Nos daría equilibrio, tranquilidad, experiencia, hizo un gran partido. Me alegró, lo necesitaba", admitió.

Tras sumar siete de sus primeros doce puntos en juego, Demichelis recordó sus palabras en su llegada: "Lo dije cuando empecé a conocer el plantel, daba fe de lo visto a través de un ordenador, había con qué sacarlo adelante".

"Las palabras pueden dejarte preso, la experiencia hasta el día de hoy me dice que tenemos con qué. Mi obligación es analizar el partido de hoy, hacer buenos entrenamientos, ser frontal y el trabajo paga esta profesión", sentenció.