Martín Demichelis ilusiona a Mallorca con la salvación

Oscar Sandoval

Martín Demichelis llegó a Mallorca como opción de emergencia tras una mala temporada que llevó al equipo a los puestos de descenso, el agua estaba en el cuello del equipo ‘Bermellón’ que con el técnico argentino como revulsivo salió de la zona roja.

Se abrió otro panorama para Mallorca cuando la situación era crítica y los ‘Rojillos’ parecían ir en picada, la directiva tomó la decisión de terminar la era de Jagoba Arrasate quien salió tras una racha de cuatro derrotas consecutivas que llevó al club al lugar 18 de la tabla y la preocupación era evidente.

Demichelis debutó ante Osasuna en un partido que se le puso en contra tras ir 2-0 por debajo en el marcador a los 61 minutos, sin embargo, la plantilla sacó el pecho y consiguió empatar de manera milagrosa con goles al 89 y 90+4 para sumar y creer en la permanencia.

La victoria contra Espanyol de la última jornada colocó a Mallorca dos puntos por encima de los puestos de descenso y a partir de ahora la permanencia depende de sí mismo porque a 10 jornadas para el final tiene el futuro en sus manos.