Martín Demichelis tuvo un agridulce debut en La Liga

Osasuna mantuvo su buena racha en casa tras rescatar un empate en el minuto 94 con un gol de Ante Budimir, ante Mallorca en cuyo banquillo debutó Martín Demichelis, en un partido que parecía perdido para los locales después del doblete de Vedat Muriqi y que terminó marcado por un final caótico con expulsiones, mucha emoción y el empate a dos.

La primera ocasión clara del encuentro llegó a los 31 minutos. Mascarell probó de lejos de manera potente antes de que Sergio Herrera despejase de puños el disparo. Una mala decisión del guardameta local dio lugar al primer gol de la tarde.

La fe de Muriqi sirvió para tocar ese despeje de cabeza de Herrera e introducir el esférico en la meta del conjunto navarro. Los de Pamplona no encontraron su fútbol, con un desquiciado Alessio Lisci que vio la amarilla en la banda.

El planteamiento ofensivo del técnico italiano se vio contrariado con el segundo de la tarde a la contra. Muriqi finalizó a la perfección su acción para doblar la ventaja y poner las cosas muy complicadas para los pamploneses.

Mallorca aguantó bien el marcador ante unos rojillos que ya fueron a la desesperada. Virgili fue expulsado con roja directa tras una entrada por detrás sobre Moro algo dudosa que condicionó los últimos minutos. Poco después, Raúl también vio la roja tras revisar el pisotón en el VAR. Barja recortó diferencias en el minuto 90.

Todo parecía visto para sentencia, pero Budimir hizo su gol en el minuto 90+4 a la contra para opacar el debut de Demichelis en el futbol español.