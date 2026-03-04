Comenzó la era de Martín Demichelis con Mallorca

Redacción FOX Deportes

Martín Demichelis no pudo contar con el defensa Marash Kumbulla y los atacantes Javi Llabrés y Takuma Asano en su primera sesión preparatoria abierta a los medios por parte del cuerpo técnico.

El entrenamiento comenzó antes de lo previsto y estuvo marcado por la alta intensidad del nuevo jefe del banquillo bermellón, quien controlaba de manera muy directa el trabajo de la sesión.

A diferencia de su predecesor, Demichelis dirigió el entrenamiento desde el primer momento, mientras que Jagoba Arrasate delegaba la activación sobre el césped al resto de miembros de su cuerpo técnico

El equipo volverá a ejercitarse este jueves con la mente puesta en su visita a Osasuna, el primer rival del cuadro balear tras la llegada del técnico argentino a la isla y que servirá para empezar a ver las ideas que busca impregnar el preparador en busca de la salvación.