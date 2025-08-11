Karla Villegas Gama
Las 5 'must' para arrancar la semana
Santiago Giménez se queda en el Milan; la despedida de Lionel Messi, y más.
Se avecina una nueva Fecha FIFA que llena de esperanzas a las selecciones de cara a la Copa del Mundo de 2026. Además, el mercado de fichajes está por cerrar.
Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.
Tras el anuncio de que el Milan buscaban un intercambio con la Roma: Giménez por Artem Dovbyk, todo indicaba que la ‘Loba’ sería el próximo destino del mexicano; sin embargo, la agente del 'Bebote', Rafaela Pimenta, aseguró que la negociación no llegó a buen puerto y Giménez continuará con los 'Rossoneri'.
La Selección Mexicana se medirá a Japón este 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, de California. Javier Aguirre no se guardó nada y convocó a los mejores jugadores aztecas, como Hirving Lozano, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Alexis Vega. El martes 9 el 'Tri' enfrentará a Corea del Sur.
El capitán de la Selección Argentina disputará su último duelo de clasificación para una Copa del Mundo en esta Fecha FIFA. La ‘Albiceleste’, ya clasificada al Mundial de 2026, se enfrentará a Venezuela y Ecuador y Messi ha reconocido que será su despedida en este tipo de encuentros, aunque más adelante pueda jugar amistosos y la Copa del Mundo.
El cuadro de la MLS se impuso 3-0 al Inter Miami, con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock. Es la primera ocasión que los de Seattle se llevan el título de la competencia. Al término del partido Luis Suárez inició un altercado con Obed Vargas que terminó en una campal. Los organizadores no se han pronunciado al respecto.
El último major del tenis finaliza esta semana. La final femenil está programada para el sábado 6, mientras que la varonil se disputará el domingo 7. Entre los favoritos para levantar el trofeo se encuentran Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
