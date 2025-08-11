Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una nueva Fecha FIFA que llena de esperanzas a las selecciones de cara a la Copa del Mundo de 2026. Además, el mercado de fichajes está por cerrar.

Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.

Santiago Giménez no va a ningún lado Copyright: Reuters

Tras el anuncio de que el Milan buscaban un intercambio con la Roma: Giménez por Artem Dovbyk, todo indicaba que la ‘Loba’ sería el próximo destino del mexicano; sin embargo, la agente del 'Bebote', Rafaela Pimenta, aseguró que la negociación no llegó a buen puerto y Giménez continuará con los 'Rossoneri'.

México continúa su preparación Copyright: Mexsport

La Selección Mexicana se medirá a Japón este 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, de California. Javier Aguirre no se guardó nada y convocó a los mejores jugadores aztecas, como Hirving Lozano, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Alexis Vega. El martes 9 el 'Tri' enfrentará a Corea del Sur.

Última eliminatoria de Lionel Messi Copyright: Reuters

El capitán de la Selección Argentina disputará su último duelo de clasificación para una Copa del Mundo en esta Fecha FIFA. La ‘Albiceleste’, ya clasificada al Mundial de 2026, se enfrentará a Venezuela y Ecuador y Messi ha reconocido que será su despedida en este tipo de encuentros, aunque más adelante pueda jugar amistosos y la Copa del Mundo.

Seattle Sounders ganó la Leagues Cup Copyright: USA Today

El cuadro de la MLS se impuso 3-0 al Inter Miami, con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock. Es la primera ocasión que los de Seattle se llevan el título de la competencia. Al término del partido Luis Suárez inició un altercado con Obed Vargas que terminó en una campal. Los organizadores no se han pronunciado al respecto.

El U.S. Open llega a su fin Copyright: Reuters

El último major del tenis finaliza esta semana. La final femenil está programada para el sábado 6, mientras que la varonil se disputará el domingo 7. Entre los favoritos para levantar el trofeo se encuentran Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.