Héctor Cantú

La Selección Argentina tuvo un debut para el olvido en el Mundial Sub-17, luego de caer por 2-0 ante Australia en un encuentro en el que nunca logró encontrar su mejor versión.

El conjunto sudamericano vivió un partido complicado, marcado por la falta de contundencia ofensiva y las dificultades para superar el planteamiento defensivo de su rival.

Australia apostó por replegarse y contener los ataques de la ‘Albiceleste’, hasta que el marcador se abrió al minuto 60, cuando un autogol de Álvaro Guich puso contra las cuerdas al equipo argentino.

? The goals and full-time scenes from the CommBank Joeys’ famous win over Argentina in their FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ opener ?? ⚽️ Alvaro Guich 60’ (OG) ⚽️ Akol Akon 71’ ? FIFA+ https://t.co/82eQvkwgHA — Football Australia (@FootballAUS) November 19, 2026

Once minutos después, Akol Akon amplió la ventaja tras una destacada jugada individual en la que superó al arquero Valentín Reigia en un mano a mano para establecer el 2-0 definitivo.

Durante el tiempo de compensación, Argentina sufrió otro golpe con la expulsión de Benjamín Vallejo, que dejó al conjunto sudamericano con 10 futbolistas.

Argentina vivió una tarde triste: sin Lionel Messi y con derrota ante Uruguay

Con este resultado, la ‘Albiceleste’ tendrá que buscar su recuperación en los próximos encuentros para mantener vivas sus aspiraciones en el Mundial Sub-17.

El antecedente mencionado de una derrota argentina ante Australia se remonta a la Copa de Oro del Bicentenario de Australia, disputada en 1988.