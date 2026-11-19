Héctor Cantú
Terrible debut para Argentina en el Mundial Sub 17
La selección Albiceleste cayó sorprensivamente ante Australia
La Selección Argentina tuvo un debut para el olvido en el Mundial Sub-17, luego de caer por 2-0 ante Australia en un encuentro en el que nunca logró encontrar su mejor versión.
El conjunto sudamericano vivió un partido complicado, marcado por la falta de contundencia ofensiva y las dificultades para superar el planteamiento defensivo de su rival.
Australia apostó por replegarse y contener los ataques de la ‘Albiceleste’, hasta que el marcador se abrió al minuto 60, cuando un autogol de Álvaro Guich puso contra las cuerdas al equipo argentino.
? The goals and full-time scenes from the CommBank Joeys’ famous win over Argentina in their FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ opener ?? ⚽️ Alvaro Guich 60’ (OG) ⚽️ Akol Akon 71’ ? FIFA+ https://t.co/82eQvkwgHA— Football Australia (@FootballAUS) November 19, 2026
Once minutos después, Akol Akon amplió la ventaja tras una destacada jugada individual en la que superó al arquero Valentín Reigia en un mano a mano para establecer el 2-0 definitivo.
Durante el tiempo de compensación, Argentina sufrió otro golpe con la expulsión de Benjamín Vallejo, que dejó al conjunto sudamericano con 10 futbolistas.
Con este resultado, la ‘Albiceleste’ tendrá que buscar su recuperación en los próximos encuentros para mantener vivas sus aspiraciones en el Mundial Sub-17.
El antecedente mencionado de una derrota argentina ante Australia se remonta a la Copa de Oro del Bicentenario de Australia, disputada en 1988.
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