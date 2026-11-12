Redacción FOX Deportes

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta 2030, luego de que el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmara su renovación de contrato en conferencia de prensa.

El entrenador agradeció al dirigente y reconoció que “es lo que queríamos todos en este momento”.

Scaloni asumió la dirección técnica de la ‘Albiceleste’ en 2018, tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien había sido auxiliar.

Durante su gestión ha conquistado una Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos en la historia de Argentina.