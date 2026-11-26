Enrique Gómez

Tres mexicanos fueron titulares en los torneos internacionales de Europa y aunque nadie marcó gol, el jugador menos esperado recibió la mejor calificación en el partido de su equipo.

Actualmente, hay siete jugadores mexicanos registrados entre la Champions, Europa y Conference League y cuatro de ellos vieron minutos con sus equipos. Sin embargo, el que se robó la atención fue Anwar Hernández, defensa de 31 años que nunca debutó en la Liga MX, pero que jugó todo el partido con el Inter Club Escaldes, que logró la primera victoria ‘europea’ de su historia.

El zaguero recibió calificaciones de 7.9 y 8.1, las más altas de este duelo por la Conference League.

El mexicano Anwar Hernández hizo historia junto al Inter Club Escaldes El defensa fue el mejor calificado de este triunfo histórico en la Conference League

Por otro lado, desafortunado lo de Santiago Giménez y Armando González, los únicos nueves mexicanos que militan en las grandes ligas de Europa y que no marcaron pese a ser titulares.

¿Cómo les fue a los mexicanos esta semana en los torneos europeos?

Champions League

· Santiago Giménez (delantero) → Titular en la victoria del Porto sobre Feyenoord

· Álvaro Fidalgo (mediocampista) → Entró de cambio en la victoria de Betis ante Slovan

· Obed Vargas Fidalgo (mediocampista) → Sin minutos en la victoria del Atlético sobre Viking

Europa League

· Armando González (delantero) → Titular en la derrota del Olympiacos ante Milan

· Mateo Chávez (lateral) → Sin minutos en la victoria del AZ Alkmaar sobre el Sparta Praga

Conference League

· Rodrigo Huescas (lateral) → Sin minutos en la derrota del FC Copenhague ante Inter Escaldes

· Anwar Hernádez (defensa) → Todo el partido en la victoria del Inter Escaldes sobre FC Copenhague