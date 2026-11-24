Enrique Gómez

Aunque tal vez nada sea mejor que un gol, en un partido de futbol existen otras cosas positivas y Santiago Giménez destacó la confianza que le dio el entrenador y la victoria del Porto.

El mexicano jugó su primer partido como titular de la temporada dentro de la Champions League y pudo vivir una experiencia muy especial al regresar al estadio del Feyenoord, club donde pasó los mejores momentos de su carrera hasta ahora y cuya afición le dio un cálido recibimiento.

“Cada vez me siento mejor. La confianza que me ha dado el míster para arrancar de titular es algo importante. Estoy ganando minutos, estamos sumando victorias y eso te da mucha confianza”, comentó el delantero de 25 años para este partido por la sexta jornada en Rotterdam, ciudad en la que vivió por dos años y medio y en la cual se ganó el cariño de la gente.

“Es algo increíble, tengo una conexión especial con ellos; vivimos momentos muy lindos: campeones, muchos goles y eso no se me va a olvidar. Los llevo siempre en el corazón y sé que ellos también y simplemente quiero agradecerles por el recibimiento”, comentó ‘Santi’.

Respecto a su racha sin hacer gol y la oportunidad perdida al jugar como titular en la Champions League, el delantero mostró su optimismo de que pronto pueda volver a marcar, sin embargo, priorizó la victoria clave que conquistó su equipo como visitante, con la cual llegó a seis puntos.

“Soy una persona muy positiva, hoy la pelota no quiso entrar, pero ya entrará. El gol es consecuencia del trabajo duro, de la fe, de seguir intentando. Me quedo con la victoria, con los tres puntos, eso es lo más importante. Era un partido que teníamos que ganar sí o sí, los dos equipos estábamos debajo de la tabla y teníamos que sumar puntos para clasificar”, aseguró.