Enrique Gómez

Era una oportunidad inmejorable para Santiago Giménez, pero volvió a irse en blanco con el Porto.

Por primera vez en la temporada, el mexicano fue titular en la Champions League. El entrenador Francesco Faroli seguramente pensaba que la carga emocional de enfrentar al Feyenoord (por mucho, el equipo en el que mejor le ha ido en su carrera) y en un estadio donde hizo muchos goles, le daría un impulso extra al mexicano para que se reconciliara con el gol.

No fue así, pero por fortuna para el Porto, se apuntó un gran triunfo como visitante.

Victoria 2-1 del club portugués en una helada Rotterdam, donde se jugó la quinta fecha del torneo.

El único gol fue apenas a los dos minutos, cuando, en una descolgada, Oskar Pietuszewski envió una fuerte diagonal hacia el área y provocó el autogol de Oussama Targhalline.

Giménez jugó 61 minutos y dispuso de al menos un par de disparos al arco, aunque solo uno fue registrado por la UEFA, pues en el otro hubo un fuera de lugar previo. Un alivio, pues el mexicano no pudo meter el balón, pese a que lo bajó en el área y tuvo la oportunidad de un remate franco.

El delantero de 25 años solo tiene un gol en liga (12 de septiembre) y uno en Copa (28 de octubre) y muy pocos partidos como titular; de hecho, en el torneo local, donde el Porto es líder con paso perfecto, jamás ha sido inicialista; mientras que ahora en el gran torneo internacional dispuso de su primer llamado en el XI inicial y el club ‘dragón’ registró su segunda victoria en el certamen.

Cuando salió del campo, ‘Santi’ fue aplaudido por el público en el estadio De Kuip, pues a diferencia de lo que pasó en Milan y ahora en Porto, en Países Bajos fue toda una figura.