EFE

El Inter Club Escaldes, el vigente campeón de la liga andorrana y donde juega el mexicano Anwar Hernández, se convirtió en el primer club del Principado en conseguir un triunfo en una Fase Liga de una competición europea.

El equipo, dirigido por el técnico catalán Felip Ortiz, se impuso 2-0 al FC Copenhague, el club más laureado de la historia en Dinamarca (y donde juega el mexicano Rodrigo Huescas, aunque esta vez no tuvo minutos), en la tercera jornada de la Fase Liga de la Conference League con goles del medio catalán David López en el minuto 18 y, en el minuto 56, con un gol del también español Faysal Chouaib de penal.

A historic win for Andorra's Inter Escaldes ?#UECL pic.twitter.com/y4UDrQB1XS — UEFA Conference League (@Conf_League) November 26, 2026

El club danés, dirigido por el ex-jugador Bo Svensson, se quedó con 10 jugadores en el minuto 53 por una doble amarilla al exsevillista Thomas Delaney, y tres minutos después perdió a otro jugador por una roja directa, Ákos Markgráf, por agresión dentro del área al mexicano Anwar Hernández, quien jugó todo el partido y recibió excelentes calificaciones.

Esté partido fue el último del entrenador Felip Ortiz, que acaba de fichar por el Fotbal Club Botoșani de la primera división de Rumania. El que fue segundo entrenador del Barça con Sergi Barjuan es el técnico que ha hecho doble historia con el Inter Club Escaldes al convertirlo en el primer club andorrano en clasificarse para jugar la Fase Liga de una competición europea y ahora en el que consigue el primer triunfo.