Después de 55 semanas, Rodrigo Huescas jugó como titular

Redacción FOX Deportes

Después de un año y tres semanas, Rodrigo Huescas volvió a jugar un partido como titular.

El FC Copenhague empató en su visita al Estrella Roja, en lo que fue el primer partido del lateral mexicano como inicialista y su primera aparición en el XI desde su lesión el 1 de octubre de 2025.

En el partido por la segunda jornada de la Conference League, el mexicano disputó 62 minutos.

Empate 2-2 en Belgrado que deja al equipo danés en buena posición, pues tras su triunfo como local (donde Huescas disputó su primer partido tras una larga lesión en la rodilla), pudo sumar de visitante. Cabe recordar que al igual que en la Champions y la Europa League, los ocho equipos con más puntos avanzan directo a la siguiente fase, mientras que los siguientes 16 van a los playoffs.

Curiosamente, el canterano del Cruz Azul no fue convocado para el partido liguero del fin de semana, pero lleva dos encuentros consecutivos viendo actividad en el torneo internacional.