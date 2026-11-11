¡Realeza! Gran momento entre Hugo Sáchez y Charlyn Corral en el Salón de la Fama

Enrique Gómez

Como goleadora mexicana, quizá no exista mejor reconocimiento que ser llamada “niña de oro” por el mismísimo Hugo Sánchez, pero Charlyn Corral igual recibió un galardón muy especial.

Durante la investidura 2026 del Salón de la Fama del futbol mexicano e internacional, la delantera que recientemente fue premiada con el trofeo Gerd Muller en el Ceremonia del Balón de Oro para haber sido la mejor goleadora de la temporada, recibió un cuadro muy especial por parte de Grupo Pachuca y unas palabras de Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de la historia.

“¿Te puedo llamar Niña de Oro?”, le preguntó Hugo a Charlyn y cuando ella aceptó, continuó: “Eres de las mías. Tienes una mentalidad tremenda en cuanto al tema de saber lo que quieres”.

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Hugo Sánchez y Charlyn Corral juntos en el Salón de la Fama. ?#SalonDeLaFamaEnFOX #Investidura2026 pic.twitter.com/bO3Q0cvpJe — FOX (@somos_FOX) November 11, 2026

El exjugador del Real Madrid destacó la invitación que le hizo el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, para celebrar el logro de Charlyn Corral, pues no podía perderse la oportunidad de tener en un mismo escenario a los únicos dos futbolistas mexicanos en haber recibido premios de goleo internacional.

“Somos los únicos mexicanos que hemos conseguido títulos de máximo goleador fuera de México, nacidos en México. Ahora afortunadamente para ella el mundo se rindió a sus pies, nombrándola la mejor goleadora del año”, recordó Sánchez, ganador de la Bota de Oro en 1990 y de cinco Pichichis (títulos de goleo en España) durante su carrera en el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El ‘Penta’ también recibió un cuadro en conmemoración a los 50 años de su debut como profesional.