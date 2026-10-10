"He sido una fenómeno desde pequeña", dijo Charlyn Corral con su premio

EFE

Charlyn Corral, reconocida en la gala del Balón de Oro como la mejor delantera del mundo, afirmó que el mexicano es capaz de sobresalir, pero se enfoca en competir entre compatriotas y no con los mejores.

"Cumplí el sueño de muchos mexicanos, me siento muy orgullosa de lo que viví y espero que todos aquí se sientan igual. Me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero ya asimilé este premio, porque a veces nos ponen a competir entre mexicanos, pero no es entre nosotros la competencia: la competencia es afuera y entre nosotros nos tenemos que ayudar", aseveró la delantera a su regreso a México, luego de su participación en la ceremonia del Balón de Oro.

Charlyn, con el trofeo dorado que le fue otorgado en la gala en sus brazos, fue recibida por decenas de aficionados que le pidieron fotografías y le compartieron su admiración.

La jugadora que estuvo borrada de la selección nacional en la etapa de la seleccionadora Mónica Vergara, dijo que a todos sus críticos les dedicaba este premio.

¡Con música de Juan Gabriel de fondo!?



???Así fue recibida Charlyn Corral después de ser reconocida como la goleadora del año en la gala del Balón de Oro.



"Cumplí el sueño de muchos mexicanos"? pic.twitter.com/i3FvqoFYZH — FOX (@somos_FOX) October 28, 2026

"A todas las críticas les mostraría este trofeo y nada más. Desde pequeña he sido una fenómeno, no es que lo diga yo, mis números y trayectoria así lo dicen", subrayó.

Corral reconoció que la principal satisfacción de este galardón es la inspiración que puede generar en las pequeñas que sueñan con ser futbolistas y triunfar.

"No soy la jugadora más alta, ni la que más te impone, pero siempre que exista una niña que se inspire en mí será una misión cumplida. La mentalidad me ha llevado a ser de las mejores del mundo y la goleadora número uno ahora", puntualizó.

La 'Pichichi' en su paso por el Atlético de Madrid destacó su mentalidad y carácter para triunfar, a pesar de todas las adversidades.

"Sé lo que me ha costado, sé mi valor, estoy agradecida porque Dios me tocó con una varita, desde pequeña siempre me he enfrentado a gente más grande y nunca tuve miedo, cuando jugué en Europa nunca me hice pequeña, al contrario, me abrí puertas con mi futbol y hoy lo sigo haciendo; hoy, está es la recompensa y pertenezco a esta élite de las mejores", concluyó.