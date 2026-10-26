Charlyn Corral y Harry Kane, los mejores delanteros del mundo

Héctor Cantú

La gala del Ballon d'Or 2026 reconoció a Harry Kane y a la mexicana Charlyn Corral como los mejores delanteros de la temporada 2025/26, luego de que ambos futbolistas fueran distinguidos con el Trofeo Gerd Müller.

El atacante inglés marcó 73 goles y repartió ocho asistencias durante la campaña, cifras extraordinarias que lo consolidaron como uno de los futbolistas más destacados del año.

? | ERES HISTORIA, ERES ORGULLO: ¡@CharlynCorral ganadora a Delantera del Año #BallonDor! ???? @ballondor @ligaBBVAFemenil @ConcacafW @Miseleccionfem https://t.co/EHKRn6mcZn — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

Su rendimiento también trascendió al escenario internacional, donde anotó seis goles durante el Mundial 2026.

Estos registros fueron determinantes para que Kane figurara entre los 10 candidatos finales a conquistar el Ballon d'Or.

Harry Kane, a punto de alcanzar y superar la racha goleadora de Cristiano Ronaldo

Kane volvió a recibir este reconocimiento después de haberlo conseguido en la edición de 2024, cuando compartió el premio con Kylian Mbappé tras registrar 52 goles.

Por su parte, Charlyn Corral ha completado más de 20 años de carrera con esta distinción que es la primera para una jugadora de nacionalidad mexicana en una gala de Ballon d'Or.

En total, Corral marcó 49 en 49 partidos con el Club Pachuca y la Selección Mexicana en el año futbolístico.

"Quiero agradecer a mis padres y a mi hermano quienes son la base y el sostén en mi carrera. Gracias por darme la fuerza para abrir brecha en este deporte", dijo Charlene Corral.