Se acerca la venta del León, pero no la salida de la familia Martínez

Redacción FOX Deportes

En unos meses, Grupo Pachuca ya no tendrá el control del Club León, pero de eso a venderlo por completo hay una gran diferencia. En realidad, los Martínez no piensan soltar totalmente al club.

En el marco de la Investidura 2026 al Salón de la Fama, Jesús Martínez aseguró que cumplirá su palabra de vender la mayoría de las acciones del León y con ellas, el control del equipo, sin embargo, confirmó que su hijo se quedará como socio de la firma internacional que se haga cargo.

“Dimos nuestra palabra. Me duele mucho vender el control porque mi hijo Jesús desde hace 17 años está ahí y tenemos que tener la mayoría del León. Va bien encaminado y creo que vamos a terminar pronto ese proceso. El socio que se escoja va a ser internacional y de nivel Mundial, como es la visión de Grupo Pachuca”, dijo en entrevista con Rubén Rodríguez, periodista de FOX.

“Mi hijo estará de socio con el fondo; siempre vamos a estar para el futbol”, respondió cuando Rodríguez preguntó si en los meses de junio o julio desaparecería del panorama de ‘La Fiera’.

A falta de una jornada para que termine la fase regular del Apertura 2026, los dos equipos del Grupo, Pachuca y León, se mantienen entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones, por lo que ambos están cerca de amarrar el boleto en busca de un nuevo título en la Liga MX.

La única multipropiedad que se mantiene en la Liga MX es la de Grupo Pachuca, sin embargo, eso terminará el próximo verano, aunque quizá no por completo, pues la familia Martínez espera conservar un porcentaje de las acciones, por más de que ya no puedan ejercer control total.