¿Quién es el favorito para ser el nuevo técnico de River Plate?

EFE

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son candidatos a ocupar el puesto de entrenador del River Plate, tras el anuncio este lunes de la salida de Marcelo Gallardo, en el inicio de una temporada en la que el 'Millonario' sigue la mala racha.

El jueves 26, con el estadio Monumental como escenario y con Banfield como rival, será el último partido de 'Muñeco' Gallardo en su segundo ciclo en River, según dijo él mismo en un video publicado en las redes sociales del club, lo que despertó las especulaciones sobre quién será su reemplazante.

Entre lágrimas, Martín Demichelis se despidió de River Plate

De momento, el club solo expresó que Sergio Escudero será el entrenador interino para la siguiente fecha del torneo local, el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

'Chacho' Coudet, de 51 años, es el entrenador que -según la prensa- tendría más oportunidades de ponerse al frente del plantel que acumula tres derrotas consecutivas por el Torneo Apertura y, si se suma a los resultados del final del año pasado, atraviesa la peor racha del fútbol argentino, por encima de equipos comprometidos con el descenso.

Actual director técnico del Alavés de España, 'Chacho' dirige equipos desde hace más de diez años: pasó por el Celta de Vigo, Rosario Central y Racing Club de Argentina, Tijuana de México, y Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Hernán Jorge Crespo es uno de los grandes exjugadores surgidos de la cantera de River -donde sumó 12 goles en 21 partidos entre 1993 y 1996- y podría hacerse cargo de la silla que dejará Gallardo.

¿Los conoces? El XI de México para enfrentar a River Plate

Tras su prolífica carrera como centrodelantero en Europa, 'Valdanito' comenzó su experiencia como entrenador en las divisiones menores de Parma, club italiano en el que llegó a vicepresidente, además del Módena.

Santiago 'Indiecito' Solari tiene desventajas frente a los otros candidatos a ser director técnico del 'Millonario', pero su filiación con el club y su largo recorrido europeo lo convierten en una opción.

A la espera de la definición sobre su reemplazo, este jueves Gallardo dará cierre a su segundo ciclo al frente de River, en el que no ganó títulos y en el que acumuló trece derrotas en los últimos 20 partidos.