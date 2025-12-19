Marcelo Gallardo ya tiene el primer refuerzo invernal para River Plate

Redacción FOX Deportes

River Plate oficializó este viernes al mediocampista Fausto Vera como su primer fichaje para la temporada 2026. El ex jugador del Atlético Mineiro, cumplió con la revisión médica y luego selló su vínculo para incorporarse desde este sábado a la pretemporada a cargo de Marcelo Gallardo.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Fausto Vera firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra. #River2026 ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/8BwduDIg8Q — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

“Fausto Verá selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club”, informó River en un comunicado.

Según medios locales, la operación se concretó a cambio de 500.000 dólares por el préstamo, mientras que el 'Millonario' dispondrá de la opción de compra de la ficha, que asciende a 4,6 millones de dólares.

Fausto Vera, día 1 en el Más Grande.#River2026 ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/3r9HjWT9p3 — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

“Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”, dijo Fausto Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por River en redes sociales.

Los fanáticos 'millonarios' reclaman en las tribunas y las redes sociales un recambio urgente en el plantel, que ya se inició e incluye la salida del colombiano Miguel Borja y el referente Enzo Pérez, entre otros jugadores.