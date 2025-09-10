¿Qué sigue para Mauricio Pochettino y los Estados Unidos?

Héctor Cantú

Mauricio Pochettino ha encontrado un auténtico tanque de oxígeno en la victoria que los Estados Unidos lograron ante Japón en su último partido amistoso.

El proyecto del argentino se encontraba urgido de una victoria que apaciguara las críticas que pedían el final de su ciclo con las Barras y las Estrellas.

Sin embargo, la victoria podría ser un engaño, pues el seleccionado japonés no fue el equipo titular que enfrentó al equipo mexicano y que logró empatar sin goles.

“Necesitamos jugar así, con intensidad y mucho esfuerzo. Necesitamos jugar así, con intensidad. El talento lo tenemos, pero debemos mejorar en la intensidad”, aseguró Cristian Roldán una vez terminado el partido.

Quien también se mostró como pez en el agua fue el jugador de las Águilas del América, Alejandro Zendejas, quien marcó el primer gol del encuentro.

Zendejas sabe que esta es la única manera en la que podrá ganarse un boleto al Mundial siguiente ante las dudas que Mauricio ha mostrado tener hacia él.

Pochettino tendrá una nueva prueba dura por superar en la siguiente fecha FIFA, cuando su equipo mida fuerzas ante Ecuador y Australia, dos equipos que ya están clasificados al Mundial del próximo año.