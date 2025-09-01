A menos de un año del Mundial, Estados Unidos es un total desastre

Enrique Gómez

A menos de un año de la Copa del Mundo, Estados Unidos no deja de sembrar dudas junto a Mauricio Pochettino y esta vez con su equipo estelar, terminó perdiendo en casa contra Corea del Sur.

Luego de caer en la final de la Copa Oro con México y a unos meses de su eliminación en las semifinales de la Liga de Naciones, el equipo de las ‘barras y las estrellas’ perdió 2-0 contra el equipo asiático.

Los goles de Son Henung-Min (18') y Lee Dong-gyeong (43') en el primer tiempo, le asestaron a Estados Unidos su sexta derrota en lo que va del 2025:

· 1-0, Panamá (Liga de Naciones)

· 2-1, Canadá (Liga de Naciones)

· 2-1, Turquía (amistoso)

· 4-0, Suiza (amistoso)

· 2-1, México (Copa Oro)

· 2-0, Corea del Sur (amistoso)

Turning the page to Tuesday in Columbus.#USMNT x Haleon pic.twitter.com/JoUjbJx09Q — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 6, 2025

Desde el fiasco en la ‘Nations’, donde incluso perdió el partido por tercer lugar ante Canadá, los únicos partidos que ganó el equipo estadunidense fueron los de Copa Oro (hasta que llegó el momento de jugar la final contra el Tri), donde batió a Trinidad y Tobago, Arabia Saudita, Haití, Costa Rica y Guatemala.

Para el duelo de hoy ante Corea del Sur, disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Pochettino desplegó a algunas grandes figuras como Sergiño Dest, Tyler Adams, Christian Pulisic o Timothy Weah, sin embargo, no pudieron combinarse para, al menos, regalarle un gol a su afición.

Menos mal que este equipo tiene asegurada su participación en el Mundial de 2026 al ser uno de los anfitriones del torneo, junto con los otros países de Norteamérica, México y Canadá.