Ni siquiera el mejor Japón pudo contra la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Ni siquiera la mejor generación en la historia de Japón pudo ganarle a la Selección Mexicana. De hecho, estuvo cerca de perder (aunque también de ganar) en este amistoso en Oakland, California.

Empate 0-0 entre México y la Selección de Japón, que demostró su soltura, velocidad, técnica y orden táctico, pero que no pudo exigir verdaderamente al portero Luis Ángel Malagón.

Pese a las pocas oportunidades en las áreas, partido muy animado, el primero de dos en esta Fecha FIFA, donde el equipo ‘azteca’ tiene otra cita para el martes 9 de septiembre contra Corea del Sur.

Las incidencias más importantes de este partido sin goles al otro lado de San Francisco:

· 29’: Lesión de Edson Álvarez, el capitán de la Selección Mexicana

· 90’+1: Expulsión para César Montes, el segundo capitán del Tri

Las mejores ocasiones de cada equipo fueron bien sofocadas por los porteros Malagón y Sion Suzuki. Así las aproximaciones más peligrosas de este encuentro celebrado en el Oakland Colliseum:

· 10’: Tiro desde la media luna de Taklefusa Cubo que el arquero saca a ras de césped

· 68’: Tiro libre que cabeceó Erik Lira en el área y que el portero ‘voló’ para desviar

Tenía que ser ahora... Edson Álvarez se va lesionado con la Selección Mexicana Tras solo un partido con su nuevo equipo en Europa, el 'Machín' se lesionó con el Tri

La selección mejor rankeada de la CONCACAF se enfrentó al equipo número 1 de Asia y prolongó su racha a seis partidos sin perder contra este rival. Aun así, no pudo prolongar su marca de cinco victorias seguidas en duelos directos, pero tampoco estuvo cerca de perder por primera vez desde 1996.

Japón llegaba a este encuentro con una plantilla mejor valuada que la de México y por momentos, se notó por el ritmo del partido, pero igual no pudo vulnerar a un Tri que está lejos de su mejor generación.