¿Qué es la 'ley Wenger', la nueva regla del fuera de lugar en el futbol?

Héctor Cantú

Este fin de semana, la FIFA pondrá a prueba la regla denominada “Ley Wenger”, la cual tiene incidencia directa en los parámetros utilizados para marcar un fuera de lugar.

De acuerdo al organismo, la ‘ley Wenger’ coloca al delantero en posición reglamentaria, siempre y cuando la parte más adelantada de él, con la que puede marcar reglamentariamente un gol, esté en línea o detrás del penúltimo defensivo del equipo rival.

Es decir, que habrá fuera de lugar siempre y cuando todo el cuerpo del atacante sobrepase al penúltimo defensor, terminando así con los fueras de lugar milimétricos que obligan a trazar líneas y detectar una posición antirreglamentaria.

Promovida por el exentrenador internacional Arsène Wenger, hoy director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, esta regla intenta darle mayor fluidez al juego y tener un impacto positivo en el futbol ofensivo.

Esta nueva disposición será probada este fin de semana en la Liga Profesional de Canadá a manera de prueba.

“Con el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos entender mejor sus efectos en términos de mejora de la claridad, de fluidez en el juego y de fomento del fútbol de ataque. Estamos deseando analizar los resultados de la fase de ensayo”, detalló el exentrenador del Arsenal.

Aunque previamente ya se ha probado esta nueva modalidad en partidos juveniles, será la liga canadiense la primera, a nivel profesional, donde se ponga en uso la llamada ‘ley Wenger’.