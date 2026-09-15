Postulan a Lionel Messi para ser el ganador del Ballon d'Or

Héctor Cantú

A poco más de un mes de la entrega del Ballon d'Or 2026, Lionel Messi recibió un importante respaldo para volver a conquistar el trofeo.

El argentino, quien recientemente se retiró de la Selección Argentina después del subcampeonato en el Mundial 2026, fue elegido como favorito por Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

Los ‘pókers’ de Lionel Messi: estas fueron todas sus víctimas

El ‘Cholo’ no dudó en respaldar a su compatriota en medio del debate que también tiene entre sus protagonistas a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, referentes del Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

“Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, respondió el estratega argentino al ser cuestionado sobre por quién votaría para el Ballon d'Or, en declaraciones a la prensa española previo al partido ante Osasuna.

Lionel Messi, actualmente máximo goleador de la MLS, acumula nueve trofeos del Ballon d'Or en su carrera y fue incluido entre los 30 finalistas para conquistar el reconocimiento.

La ceremonia de entrega de Ballon d'Or se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.