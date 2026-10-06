¿Por qué es casi imposible que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección?

Héctor Cantú

El regreso de Cristiano Ronaldo a la Selección de Portugal parece imposible, pues el referente luso ha impuesto sus condiciones para un posible regreso.

CR7 no volverá a vestir la camiseta de la selección de su país mientras esté en el banquillo Jorge Jesús, el actual técnico de la escuadra lusitana.

Dos años después, Cristiano Ronaldo volvió a 'comer banca'

La molestia de Cristiano se da luego de que, según lo difundido en El Chiringuito, Ronaldo se sintiera traicionado por el técnico al no disculparse públicamente por dejarlo en el banquillo en el segundo duelo de la Nations League ante Noruega.

El proyecto de Jorge Jesús, quien abrió las puertas de su equipo al goleador del Al-Nassr para volver cuando quisiera, se mantiene sólido luego de mantener paso perfecto con Portugal en la Nations League.

A pesar del llamado del presidente de la Federación Portuguesa de Futbol Pedro Proenca a poner fin a este malentendido, la postura de Cristiano, con 41 años de edad, es inamovible.

Luego de su paso arrollador en la Nations League, Portugal aseguró su pase directo a los cuartos de final del torneo, además de haberse metido entre las cinco mejores selecciones del mundo de acuerdo a la clasificación de la FIFA.