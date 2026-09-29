Paulo Dybala no estará en la despedida de Lionel Messi con Argentina

Oscar Sandoval

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tendrá dos ausentes después de que la Roma informara que Paulo Dybala y Nahuel Molina no recibieron autorización para viajar a Buenos Aires y disputar el amistoso contra Benín por razones deportivas y de logística.

El conjunto romano marcha en el primer lugar de la Serie A y busca mantener su buen momento después del parón internacional. Dybala atraviesa además uno de sus mejores momentos desde que llegó al club y deberá permanecer en Italia junto a Molina.

La Roma señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales que ‘La Joya’ y Molina no realizarán el viaje a Argentina por “razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”.

El club cerró el mensaje expresando “su máximo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera”, además de desearle al ‘10’ y a la AFA “una noche muy especial”.