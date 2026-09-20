Roma lidera la Serie A gracias a la diferencia de goles

Oscar Sandoval

La Serie A comenzó con una pelea cerrada por el liderato, en la que Roma, Inter y Lazio comparten la cima después de cinco jornadas, aunque el conjunto romano ocupa el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Los tres equipos mantienen el invicto con cuatro victorias y un empate, resultados que los tienen igualados con 13 puntos en la parte alta de la tabla.

Inter defiende el título, mientras que Roma ha aprovechado los altibajos de rivales como Milan, Juventus, Como y Napoli para mantenerse al ritmo de los ‘Nerazzurri’.

Lazio comenzó la temporada con un tropiezo en la primera ronda de la Coppa Italia, pero respondió y ahora pelea de igual a igual con el campeón y su vecino de ciudad.