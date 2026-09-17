Tercera remontada consecutiva de Inter en la Serie A

Oscar Sandoval

Lautaro Martínez rescató a Inter con dos goles en la segunda mitad, cuando Roma tenía una ventaja de 2-0. Fue la tercera remontada consecutiva del campeón en la Serie A, otra vez reaccionó cuando parecía entregar el invicto y terminó rescatando un punto.

We fight back to claim a point ? pic.twitter.com/qTIAGBookS — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 19, 2026

Napoli y Udinese ya habían puesto contra las cuerdas al Inter, pero ninguno pudo conservar la ventaja. La historia se repitió ante el conjunto romano, que se adelantó con un doblete de Manu Koné.

El partido no pudo comenzar mejor para los locales, que dominaron el inicio y abrieron el marcador a los cinco minutos con un disparo de Koné dentro del área. Josep Martínez alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar el 1-0 del francés.

Inter tuvo dos ocasiones para emparejar el duelo, pero Mile Svilar se lució con dos atajadas para mantener su portería en cero. Koné respondió con el 2-0 a los 36 minutos y volvió a dejar a los ‘Nerazzurri’ en la lona.

Lautaro Martínez metió a los visitantes en el partido al 46 y la segunda mitad quedó abierta para cualquiera de los dos equipos, pero fueron los ‘Nerazzurri’ quienes buscaron con mayor insistencia la igualdad.

El ‘Toro’ marcó el 2-2 al 79 y selló el empate en un partidazo entre dos equipos que han comenzado la temporada como protagonistas en la pelea por el ‘Scudetto’.