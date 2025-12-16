Ousmane Dembélé es el mejor jugador del mundo

Héctor Cantú

Ousmane Dembélé ha sido reconocido como el mejor jugador del 2025 por la FIFA, luego de recibir el premio The Best que lo acredita como tal.

El francés, que vivió un año de ensueño con el PSG, firma el doblete luego de haber conquistado también el Ballon D’Or apenas unos meses atrás por la gran campaña que vivió con el equipo parisino con el que conquistó la Champions League, la Ligue 1, La Copa de Francia, el Trofeo de campeones y el subcampeonato en el Mundial de Clubes.

La clasificación final del Ballon d'Or con Ousmane Dembélé a la cabeza

Visiblemente feliz, el exgoleador del Barcelona no perdió oportunidad para agradecer a sus compañeros al cuerpo técnico, al staff del equipo y por supuesto al presidente del club de la capital francesa, por la confianza depositada en él.

¡Tenemos ganador! 🔝



Ousmane Dembélé es el nuevo dueño del Premio #TheBest al Jugador de la FIFA 2025. 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Ousmane Dembélé se convierte así en el primer jugador de nacionalidad francesa en conqusitar este trofeo. Karim Benzema, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann aparecieron en ediciones pasadas en la terna final.