¡Nominado al The Best! Javier Aguirre, candidato al mejor técnico del mundo

Junto con entrenadores de élite como Luis Enrique, Hansi Flick o Enzo Maresca, el mexicano Javier Aguirre aparece entre los nominados de la FIFA para el premio The Best de este 2025.

Sí, el entrenador de la Selección Mexicana aparece en la misma lista que el técnico campeón de la Champions League, el estratega del Barcelona o el técnico que llevó al Chelsea a ganar el Mundial de Clubes. Vaya que el ganar la Copa Oro y la Nations League en un mismo año tiene gran mérito para FIFA.

Aguirre es el único técnico americano entre los siete nominados al premio The Best:

· Mikel Arteta (España), Arsenal

· Luis Enrique (España), Paris Saint-Germain | Campeón de la Champions League

· Hansi Flick (Alemania), Barcelona | Campeón de La Liga

· Enzo Maresca (Italia), Chelsea | Campeón del Mundial de Clubes

· Roberto Martínez (España), Portugal | Campeón de la UEFA Nations League

· Javier Aguirre (México), México | Campeón de la Copa Oro y la CONCACAF Nations League

· Arne Slot (Países Bajos), Liverpool | Campeón de la Champions League

El ‘Vasco’ es el primer técnico mexicano en ser nominado para el The Best de la FIFA.

Pese a los títulos en la región, sorprende la designación de Javier Aguirre, pues lo cierto es que la Selección Mexicana sigue generando muchas dudas de cara a la Copa del Mundo del 2026, de hecho, lleva cuatro partidos amistosos consecutivas sin ganar y apenas en su compromiso antepasado, perdió 4-0 contra la Selección Colombiam en lo que fue un duro golpe de realidad a ocho meses del gran torneo.

¿O será que la FIFA valora aún más lo hecho por Aguirre considerando el actual nivel de México? Cualquiera que sea el caso, el ‘Vasco’ aparece entre los mejores técnicos del mundo en este 2025.