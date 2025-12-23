Nigeria debuta con victoria en la Copa Africana de Naciones

Héctor Cantú

Nigeria debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria sobre Tanzania para sumar sus tres primeras unidades en la clasificación general del torneo.

El tres veces ganador del torneo (1980, 1994, 2013) consiguió la victoria gracias a Ademola Lookman, quien en el minuto 52 conectó un potente disparo desde la frontal directo a la escuadra y que terminó por dar la vuelta al tanteador.

Semi Ajayi fue el encargado de adelantar al equipo verde gracias a un cabezazo preciso dentro del área que se coló por el ángulo superior derecho del arco rival en una muestra más del poderío aéreo que tiene Nigeria.

Un error defensivo permitió que Tanzania emparejara el marcador con una definición precisa de Charles M'Mombwa ante la salida del arquero rival.

Con la presión de sacar los tres puntos, Nigeria se fue hacia adelante y dos minutos después del empate visitante, apareció el referente del Atalanta para dar la vuelta al partido.

Un zurdazo de fuera del área terminó por encontrar las redes para dar la vuelta al marcador y sentenciar, así, la victoria para el equipo local.



Los tres puntos obtenidos dejan a Nigeria en la segunda posición del grupo C, por detrás de Túnez que obtuvo un triunfo por 3-1 sobre Uganda.