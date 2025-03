Victor Osimhen mantiene vivas las esperanzas de Nigeria

Un doblete del delantero Victor Osimhen, jugador del Galatasaray turco, permitió a Nigeria aferrarse a sus opciones de clasificación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, tras imponerse este viernes por 0-2 en su visita a Ruanda.

El triunfo que permitió a las 'Super Águilas' estrenar su casillero de victorias en la fase de clasificación, tras empatar con Lesoto (1-1), Zimbabue (1-1) y Sudáfrica (1-1), y caer ante Benín (2-1) en las cuatro primeras jornadas.

Resultados que llevaron a Finidi George, exjugador del Betis, a renunciar en junio pasado al banquillo de la Selección Nigeriana, en el que fue sustituido de manera provisional por el director técnico de la Federación Nigeriana, Augustine Eguavoen.

