Mohamed Salah salvó a Egipto en la Copa Africana

Redacción FOX Deportes

Mohamed Salah le dio la victoria por 2-1 a Egipto ante Zimbabue con un gol en el minuto 91, mientras que Sudáfrica derrotó con el mismo resultado en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de África, que se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero.

Egipto consiguió lo que quería al filo del pitido final tras más de 30 tiros, ante una resistente Zimbabue que se adelantó a los 20 minutos con el gol de Prince Dube.

El delantero Omar Marmoush, del Manchester City, hizo el empate para los egipcios a la hora de partido, momento en el cual el campo se inclinó hacia la portería zimbabuense, defendida con garantías por Washington Arubi.

Cuando todo parecía perdido e imperaba la falta de puntería en los delanteros egipcios, llegó Salah con una gran definición en el área para darle los tres puntos a su equipo y colocarle en segunda posición del Grupo B, igualado con Sudáfrica.