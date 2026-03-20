Martín Anselmi, despedido del Botafogo de Brasil

Héctor Cantú

La aventura de Martín Anselmi en el futbol brasileño duró apenas tres meses luego de que el club Botafogo anunciara de manera sorpresiva, el cese del estratega argentino.

A través de un comunicado, el club anunció la decisión de dar por terminado el ciclo de Anselmi al frente del equipo luego de los malos resultados.

“ Si bien apreciamos enormemente a Martín Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes”, se lee en el mensaje publicado.

Martín apenas dirigió 18 encuentros con el Botafogo donde obtuvo un balance de 7 victorias., 2 empates y 9 derrotas.

Los tres descalabros consecutivos sufrtidos ante Barcelona en Copa Libertadores, Flamengo y Palmeiras en el campeonato brasileño, trazaron la hoja de ruta para su despido.

Muy sonriente, así disfrutó Martín Anselmi su presentación con el Porto

A pesar de haber ganado su último encuentro dirigido, no hubo manera de revertir la decisión de la directiva.

Con este, el exentrenador de Cruz Azul suma un segundo descalabro luego de haber salido de La Máquina. Primero con el Porto y ahora, en el futbol amazónico.