¿Y cómo le va a Martín Anselmi en Botafogo?

EFE

Ya son cuatro derrotas consecutivas en liga para el Botafogo y la presión cada vez es mayor sobre Martín Anselmi, exentrenador del Cruz Azul.

Palmeiras se impuso el miércoles por 2-1 al Botafogo en partido por la séptima jornada del Campeonato Brasileño y, gracias a la derrota que el São Paulo sufrió en su visita al Atlético Mineiro, asumió el liderato de la Liga en Brasil.

El conjunto comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, uno de los favoritos al título, sumó 16 puntos, los mismos que el São Paulo, al que aventaja por mayor diferencia de goles.

El nuevo líder venció con goles de Allan y del colombiano Jhon Arias mientras que Botafogo descontó por intermedio de Danilo, que el lunes fue convocado para los amistosos que la selección brasileña disputará este mes con Francia y Croacia.

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El gol de Arias fue el primero del colombiano en siete partidos en el Palmeiras tras el millonario fichaje del punta que destacó hasta el año pasado en Brasil con la camisa del Fluminense.

La derrota hundió aún más en los puestos de la zona de descenso al Botafogo, que suma cuatro partidos perdidos en cinco disputados en lo que va del torneo.

El campeón brasileño y de la Libertadores en 2024 quedó estancado en el décimo séptimo puesto de la clasificación, con solo tres puntos, lo que aumenta la presión por la salida del técnico argentino Martín Anselmi, quien hiló su cuarta victoria consecutiva en liga al frente del equipo carioca.

Palmeiras se benefició de la derrota por 1-0 que el São Paulo sufrió en su visita al Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

Palmeiras y São Paulo tendrán que decidir el liderato el próximo sábado, cuando se enfrentarán por la octava jornada del torneo.