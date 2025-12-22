Botafogo anunció con bombo y platillo a Martín Anselmi

Redacción FOX Deportes

Botafogo anunció este lunes la contratación del técnico argentino Martín Anselmi para sustituir al italiano Davide Ancelotti quien renunció al cargo la semana pasada por divergencias con la dirección deportiva del club.

BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥



Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025

El conjunto carioca informó en un comunicado que le ofreció a Anselmi un contrato de dos años hasta finales de 2027 y que el entrenador, es esperado en Río de Janeiro en enero próximo.

El argentino asumirá el 4 de enero el comando de los trabajos de pretemporada del Botafogo, que el próximo año disputará el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores (en la fase previa), la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca.

"𝑬𝑳𝑬𝑺 𝑵𝑨̃𝑶 𝑸𝑼𝑬𝑹𝑰𝑨𝑴 𝑱𝑶𝑮𝑨𝑹!" 🐦‍🔥🎥



Anselmi estará al frente del equipo de Río de Janeiro junto a su equipo, integrado por los auxiliares Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el preparador físico Diego Bottaioli y por el preparador de porteros Darío Herrera.

Su contratación fue anunciada tan solo cinco días después de que Davide Anceolotti renunciara al cargo que ejerció por cinco meses por sus discrepancias con los dirigentes del Botafogo.