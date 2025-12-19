¿Davide Ancelotti en la órbita del América?

Oscar Sandoval

El ciclo de André Jardine al frente del América podría llegar a su final y varios nombres estarían en la agenda de la directiva azulcrema, uno de ellos sería el de Davide Ancelotti quien acaba de renunciar a Botafogo.

Por la mañana, en Coapa y de camino al Clausura 2026, ¡vamos, América! 💙💛 pic.twitter.com/JphpsNOMCc — Club América (@ClubAmerica) December 19, 2025

Jardine llevó al América a lo más alto con el tricampeonato en el futbol mexicano, sin embargo, en el último torneo de la Liga MX dejó varios sin sabores, su futuro en Coapa se estaría analizando a fondo y el apellido Ancelotti estaría encima de la mesa.

Davide renunció a Botafogo después de cinco meses y a pesar de tener contrato hasta diciembre de 2026 por desacuerdos con la directiva, su primer trabajo como entrenador lejos de ‘Carletto’ fue un éxito luego de clasificar al equipo brasileño a la Copa Libertadores y varios equipos lo tendrían en la mira.

El diario AS señala que el técnico italiano de 36 años tiene varias ofertas de trabajo en España y también menciona que “en Sudamérica conjuntos de primer nivel” estarían interesados en él para comenzar un nuevo proyecto, colocando al América entre ellos.

Davide Ancelotti dejó Botafogo con un balance positivo después de 32 partidos en los que consiguió 14 triunfos, 11 empates y 7 derrotas, números que demuestran que está preparado para volar lejos de Carlo quien buscaría su vuelta a la Selección de Brasil para la Copa del Mundo.