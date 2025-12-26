Marruecos se quedó corto ante Mali pese al gol de Brahim Díaz

Redacción FOX Deportes

Marruecos parecía destinado a convertirse en el segundo equipo en alcanzar los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, pero no pasó del empate ante Mali, en un partido marcado por dos goles de penal.

La jornada cerró con el 1-1 en el estadio Príncipe Moulay Abdallah, en Rabat.

Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, firmó el penal que que él mismo se cocinó, luego de que el VAR interviniera para advertir la mano de Gassama para tocar el balón sobre el césped. La anotación al 45' parecía encaminar al equipo anfitrión a una victoria tranquila sobre las 'Águilas'.

Pero ya en el segundo tiempo, Mali recibió su compensación, luego de que el VAR volviera a intervenir para que el arbitro pudiera ver la sancadilla de El Yamik a Sinayoko (que increíblemente no apreció en primera instancia). Fue el mismo jugador del Auxerre el encargado de enmpatar el duelo al 64'.

Marruecos se lanzó por la victoria, pero la volea de En-Nesyri fue salvada por la extensión de pierna de Diarra, en lo que fue prácticamente la única ocasión clara por parte del conjunto marroquí, que llegó a cuatro puntos y que cerrará la fase de grupos ante Zambia, que a su vez no pasó del empate ante Comoras.

Así, Egipto sigue siendo el único equipo con su pase asegurado a octavos de la Copa Africana de Naciones.