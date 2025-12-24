Camerún dio el primer paso en la Copa Africana de Naciones

Redacción FOX Deportes

El estreno goleador con su selección del delantero Karl Etta Eyong terminó por dar el triunfo a Camerún ante Gabón, en el arranque de ambas selecciones en la Copa África de Naciones.

El tanto del atacante del Levante propició la victoria del conjunto de David Pagou que inició su andadura por la competición que ha ganado en cinco ocasiones con un triunfo que le sitúa en la primera plaza del Grupo D junto a Costa de Marfil, que previamente se deshizo de Mozambique por idéntico marcador.

Fuera del Mundial 2026 la presión en la Copa África persigue a Camerún que selló el triunfo a los nueve minutos cuando un pase al espacio tras un buen control del jugador del Manchester United Bryan Mbeumo a Etta Eyong acabó con la pelota en red. Necesitó de la validación del VAR por un posible fuera de juego que al final no fue.

Pudo sentenciar Camerún, pero no tuvo acierto y al final pasó apuros. Gabón, que se ha perdido siete de las últimas ediciones del torneo, se creció y rozó el empate. Camerún resistió y se llevó el triunfo, el primero en la competición que le acerca a la siguiente fase.