Gracias a Mohamed Salah, Egipto avanza en la Copa Africana

Enrique Gómez

Otra vez sufriendo y otra vez ganando gracias a Mohamed Salah.

La Copa Africana de Naciones más desfasada que se haya visto continúa su marcha y la Selección Egipcia mantiene su liderato en el Grupo B tras imponerse 1-0 contra Sudáfrica pese a tener un jugador menos.

Como en la primera jornada ante Zimbabue, el equipo que dirige Hossam Hassan marcó la diferencia con un penal convertido por Salah y de esta manera, mantiene el paso perfecto en el certamen.

Justo antes del medio tiempo, Egipto se adelantó con una penal marcado (y provocado) por Mohamed Salah, quien recibió un manotazo en el rostro cuando perseguía un balón que se iba alejando por un costado del área. Falta ‘innecesaria’ de Khuliso Mudau y en extremo costosa para el equipo sudafricano, que se jugará la vida en la tercera fecha contra Zimbabue, último lugar del grupo por detrás de Angola, luego de su empate 1-1.

Salah on the spot. Hossam Hassan on the line. Sending Egypt to the Round of 16. 🇪🇬💫#TotalEnergiesAFCON2025 | #WeCelebrateDifferent pic.twitter.com/NbdPDwsyPw — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 26, 2025

El penal ejecutado hacia el centro de la portería subió al marcador al 45’. Panorama inmejorable para ‘los faraones’ o eso se pensó hasta que Mohamed Hany se hizo expulsar dos minutos después al propinar un empujón por la espalda sobre Teboho Mokoena y de esta forma, hacerse acreedor a una segunda tarjeta amarilla.

Acción incomprensible por parte del lateral de 29 años, quien no supo manejar sus emociones y empujó a un rival que estaba pegado en la línea de banda y cuando su equipo acababa de ponerse en ventaja.

Pese a todo, Egipto logró mantener la ventaja en el marcador durante todo el segundo tiempo y lograr su segunda victoria (también sufrida) en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, donde el equipo del Nilo debutó con un triunfo 2-1 ante Zimbabue, gracias a un penal de último minuto de Salah.

La Selección Egipcia se convirtió en la primera clasificada a los octavos de final de este torneo que se juega en Marruecos y el cual continuará con su ronda de eliminatoria el 3 de enero.