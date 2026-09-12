Marcelo Gallardo, nuevo técnico de la Selección de Ecuador

EFE

El argentino Marcelo Gallardo es el nuevo seleccionador elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para dirigir la Tri.



La contratación del exjugador y ex entrenador de River Plate le plantea dos desafíos específicos: una gran campaña en la Copa América de 2028 y la clasificación para el Mundial de 2030.



Gallardo ocupará el cargo que hasta el Mundial de Norteamérica ocupó su compatriota Sebastián Beccacece.

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Becccacece dirigió a la Tri hasta su eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.



"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos", anunció este domingo la FEF al anunciar la contratación a través de su cuenta de X.



"Que la gente crea, porque tiene qué creer. Bienvenido Marcelo", manifestó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.



El directivo expresó que Gallardo "hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol, la obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse".



Agregó que el entrenador, nacido hace 50 años en Merlo, se ha caracterizado por "construir equipos que crean, que estén preparados para los grandes momentos, que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar".

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"Ecuador también viene construyendo su camino, tenemos una generación que compite al máximo nivel, tenemos talento, estructura y ambición", afirmó Egas.



"Creemos que esta selección está preparada para dar el salto, para exigirse más, para competir por más, por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo, por lo que ganó, pero por sobre todo por lo que representa", agregó el directivo.



El primer desafío de Gallardo será el partido amistoso contra Corea del Sur el 24 de septiembre en el estadio Suwon World Cup de la ciudad surcoreana de Suwon.



El segundo partido de preparación del equipo suramericano será contra Japón el 1 de octubre en el estadio de Yokohama, y cerrará su gira contra el ganador del partido entre Nueva Zelanda y Panamá en el estadio Nacional de Tokio.



Ecuador participará desde el próximo año en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, y entre junio y julio de 2028 esta prevista la disputa de la Copa América, en sede que debe confirmar la Conmebol.



Ecuador ha participado en los Mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Catar 2022 y el disputado este año en Estados Unidos, México y Canadá.